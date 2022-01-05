Дружина Зінченка: На власному YouTube-каналі я була змушена зробити паузу

Влада Седан (Зінченко) після фіналу Ліги чемпіонів я не змогла зібратися до купи.

Про це заявила сама журналістка.

"З чим пов'язана шестимісячна пауза у моєму YouTube-каналі?

Я до останнього працювала. Здоров'я дозволяло під час моєї вагітності це робити. Мій YouTube-канал не те щоб припинив свою діяльність, але я була змушена зробити паузу.

Після фіналу Ліги чемпіонів я не змогла зібратися до купи. Мені трішки було важко. І я зрозуміла, що не в змозі була щось розповідати. Потім я працювала на Євро і паралельно б щось знімала на YouTube-канал. Але було важкувато. Далі народження донечки і потім пауза", - зазначила Влада Зінченко.