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Дружина Зінченка: На власному YouTube-каналі я була змушена зробити паузу

Сьогодні 20:01 158 0
Седан - про паузу на YouTube-каналі
Дружина Зінченка: На власному YouTube-каналі я була змушена зробити паузу
#Олександр Зінченко, #Влада Седан

Джерело - Чемпіон.

Влада Седан (Зінченко) після фіналу Ліги чемпіонів я не змогла зібратися до купи.

Про це заявила сама журналістка.

"З чим пов'язана шестимісячна пауза у моєму YouTube-каналі? 

Я до останнього працювала. Здоров'я дозволяло під час моєї вагітності це робити. Мій YouTube-канал не те щоб припинив свою діяльність, але я була змушена зробити паузу.

Після фіналу Ліги чемпіонів я не змогла зібратися до купи. Мені трішки було важко. І я зрозуміла, що не в змозі була щось розповідати. Потім я працювала на Євро і паралельно б щось знімала на YouTube-канал. Але було важкувато. Далі народження донечки і потім пауза", - зазначила Влада Зінченко. 

Нагадаємо, Зінченко та його дружина поділилися новорічними фото.

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