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Матч Ювентус – Наполі не відмінять через коронавірус

Сьогодні 18:17 68 0
Неаполітанцям дозволили вирушити на гру
Матч Ювентус – Наполі не відмінять через коронавірус
#Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус

Джерело - Sky Sport Italia.

Матч 20 туру чемпіонату Італії Ювентус - Наполі не буде перенесений і відбудеться в заплановану дату.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Проведення гри було під питанням через спалах коронавірусу в неаполітанській команді.

Тим не менш, міністерство охорони здоров'я Неаполя (ASL) дозволило клубу відправитися в Турин на гру.

Головний тренер неаполітанців Лучано Спаллетті, співробітник клубу та гравці, які здали позитивні тести на COVID-19, ізольовані від команди.

Матч Ювентус - Наполі відбудеться завтра, 6 січня, о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, керівництво Серії А проти перенесення матчів через COVID-19

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