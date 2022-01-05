Матч Ювентус – Наполі не відмінять через коронавірус

Джерело - Sky Sport Italia.
Матч 20 туру чемпіонату Італії Ювентус - Наполі не буде перенесений і відбудеться в заплановану дату.
Про це повідомляє Sky Sport Italia.
Проведення гри було під питанням через спалах коронавірусу в неаполітанській команді.
Тим не менш, міністерство охорони здоров'я Неаполя (ASL) дозволило клубу відправитися в Турин на гру.
Головний тренер неаполітанців Лучано Спаллетті, співробітник клубу та гравці, які здали позитивні тести на COVID-19, ізольовані від команди.
Матч Ювентус - Наполі відбудеться завтра, 6 січня, о 21:45 за київським часом.
Нагадаємо, керівництво Серії А проти перенесення матчів через COVID-19
.