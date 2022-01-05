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Дружина Зінченка: На англійському телебаченні я була б заангажованим журналістом

Сьогодні 18:09 94 0
Седан - про роботу на англійському телебаченні
Дружина Зінченка: На англійському телебаченні я була б заангажованим журналістом
#Олександр Зінченко, #Влада Седан

Джерело - Чемпіон.

Влада Седан (Зінченко) нині не бажає працювати на Sky, адже досконало не володіє англійською мовою.

"Чи хотіла працювати на Sky? Хороше питання. Але щоб мрії ставали реальність потрібно цю мрію перетворювати на дію. Я на даному етапі не ставила таку мрію перед собою. 

Я народилася в україномовній родині. Але я не можу стовідсотково сказати, що у мене така грана літературна українська мова. Я нині займаюся з викладачем і розумію скільки є нюансів та прогалин в українській мові. Я наголоси у багатьох словах говорю не правильно. До чого я веду. Розмовляючи українською мовою я маю багато нюансів. А нині цим займаюся і вдосконалюю її. Якщо говорити про англійську мову, то для побуту її мені вистачає. Але це не та мова, з якою йти і працювати. Я реалістка. Якщо говорити про телебачення, то це має бути гарна англійська мова. 

Якщо я виведу свою англійську мову на хороший рівень і  можу працювати на телебаченні. Але в англійському футболі я буду заангажованим журналістом, вболіваю за команду Олександра", - зазначила Влада Зінченко. 

Нагадаємо, Зінченко та його дружина поділилися новорічними фото.

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