Збірна України досягла хорошого результату на чемпіонаті Європи-2020.

Про це заявив захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко.

"Ну, як я можу бути задоволеним Євро? Зрозуміло, що в плані результату, чого досягла збірна – так, у плані гри – гадаю, тренерський штаб вичавив увесь максимум", - заявив гравець.

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"Я навіть не хочу шукати ці моменти, але якщо брати мою гру – я очікував більшого від себе і хотів проявити себе набагато краще, але, на жаль, не вдалося", - сказав Зінченко.