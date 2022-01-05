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Зінченко: Хотів проявити себе на Євро-2020 набагато краще

Сьогодні 16:40 207 0
Захисник Ман Сіті розповів про свій виступ на Євро-2020
Зінченко: Хотів проявити себе на Євро-2020 набагато краще
#Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Чемпіонат Європи 2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна України досягла хорошого результату на чемпіонаті Європи-2020.

Про це заявив захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко.

"Ну, як я можу бути задоволеним Євро? Зрозуміло, що в плані результату, чого досягла збірна – так, у плані гри – гадаю, тренерський штаб вичавив увесь максимум", - заявив гравець.

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"Я навіть не хочу шукати ці моменти, але якщо брати мою гру – я очікував більшого від себе і хотів проявити себе набагато краще, але, на жаль, не вдалося", - сказав Зінченко.

Нагадаємо, Зінченко здав позитивний тест на COVID-19.

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