Лукаку вибачився за інтерв'ю: Зроблю все, щоб повернути довіру фанатів Челсі

Нападник Челсі Ромелу Лукаку вибачився перед фанатами за публічну поведінку в останній час.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

"Дорогі фанати, я жалкую про те, що засмутив вас. Ви знаєте, що я з дитинства пов'язаний з нашим клубом, і я усвідомлюю, що ви засмучені. Зрозуміло, тепер мені потрібно докласти всіх зусиль для того, щоб повернути вашу довіру, і я зроблю все, щоб довести свою відданість клубу, працюючи на тренуваннях і під час матчів, віддаючи всі сили заради перемоги", - заявив гравець.