Лукаку вибачився за інтерв'ю: Зроблю все, щоб повернути довіру фанатів Челсі

Джерело - Чемпіон.
Нападник Челсі Ромелу Лукаку вибачився перед фанатами за публічну поведінку в останній час.
Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.
"Дорогі фанати, я жалкую про те, що засмутив вас. Ви знаєте, що я з дитинства пов'язаний з нашим клубом, і я усвідомлюю, що ви засмучені. Зрозуміло, тепер мені потрібно докласти всіх зусиль для того, щоб повернути вашу довіру, і я зроблю все, щоб довести свою відданість клубу, працюючи на тренуваннях і під час матчів, віддаючи всі сили заради перемоги", - заявив гравець.
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"Також я перепрошую тренера, партнерів, керівництво, оскільки вважаю, що мої коментарі пішли в невідповідний момент. Я хотів би залишити цю історію в минулому і зробити все заради того, щоб ми почали перемагати, а я демонстрував свою найкращу гру на благо команди", - сказав Лукаку.
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