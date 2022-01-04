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Лукаку вибачився за інтерв'ю: Зроблю все, щоб повернути довіру фанатів Челсі

Вчора 23:30 108 0
Нападник Челсі хоче залишитися в лондонському клубі
Лукаку вибачився за інтерв'ю: Зроблю все, щоб повернути довіру фанатів Челсі
#Лукаку, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Нападник Челсі Ромелу Лукаку вибачився перед фанатами за публічну поведінку в останній час.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

"Дорогі фанати, я жалкую про те, що засмутив вас. Ви знаєте, що я з дитинства пов'язаний з нашим клубом, і я усвідомлюю, що ви засмучені. Зрозуміло, тепер мені потрібно докласти всіх зусиль для того, щоб повернути вашу довіру, і я зроблю все, щоб довести свою відданість клубу, працюючи на тренуваннях і під час матчів, віддаючи всі сили заради перемоги", - заявив гравець.

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"Також я перепрошую тренера, партнерів, керівництво, оскільки вважаю, що мої коментарі пішли в невідповідний момент. Я хотів би залишити цю історію в минулому і зробити все заради того, щоб ми почали перемагати, а я демонстрував свою найкращу гру на благо команди", - сказав Лукаку.

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Допис, поширений Chelsea FC (@chelseafc)

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