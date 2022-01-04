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Лавриненко: Стадіон Інгульця готовий до проведення матчів

Вчора 23:18 215 0
Головний тренер Інгульця прокоментував будівництво стадіону
Лавриненко: Стадіон Інгульця готовий до проведення матчів
#Інгулець, #Сергій Лавриненко

Джерело - Sport Arena.

Інгулець невдовзі зможе грати на своєму стадіоні в Петрово.

Про це заявив головний тренер клубу Сергій Лавриненко.

"Багато разів був на цьому стадіоні. Це нова арена з прилеглою територією. Затримка була викликана переважно з вини підрядників. Наразі стадіон уже готовий до проведення матчів. Залишилося упорядкувати територію за периметром стадіону", - заявив фахівець.

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"Введення стадіону в експлуатацію буде величезним плюсом для нашого клубу. Адже другий рік поспіль ми проводимо усі ігри на виїзді. Як приклад, до Кропивницького ми їдемо з Петрового 2,5 години. І все це у день матчу. А невдовзі ми зможемо грати у присутності наших уболівальників", - сказав Лавриненко.

Нагадаємо, Інгулець підписав основного голкіпера Миная.

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