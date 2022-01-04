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Ярославський: Тайсон та Красніков розмовляють на якісь теми

Вчора 22:52 229 0
Президент Металіста розповів про можливе повернення Тайсона
Ярославський: Тайсон та Красніков розмовляють на якісь теми
#Красніков, #Металіст, #Тайсон, #Олександр Ярославський

Джерело - FootballHub.

Віцепрезидент Металіста Євген Красніков спілкується з колишнім гравцем команди Тайсоном.

Про це розповів президент харківського клубу Олександр Ярославський.

"Ну я знаю, що вони з Женею розмовляють там на якісь теми, але мене не присвячують. Іноді мені Тайсон там шле смс-очки", - заявив функціонер.

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"Ми ж купили Пауліньо - він мені надіслав, надиктував там "невже ти купив Пауліньо?" Не можу зрозуміти, чому він це мені надіслав, але подивимося, що він має на увазі", – сказав Ярославський.

Нагадаємо, Ярославський окреслив цілі Металіста.

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