Тренер Валенсії прокоментував трансферну політику каталонців

Джерело - Cadena SER.

Барселона не дотримується правил фінансового феєр-плея.

Про це заявив головний тренер Валенсії Пепе Бордалас.

"Борг Барселони – 300 млн євро, а вона купила Феррана Торреса за 55 млн. І має намір підписати Морату. А президент анонсує й інші угоди, зокрема, придбання Голанда. Де фінансовий феєр-плей?", - заявив наставник.

Актуально: Визначилася зарплата Торреса в Барселоні

"Президент призначив Хаві головним тренером і побачив, що цього замало для Ліги чемпіонів, що потрібно робити покупки. У футболі дива трапляються рідко", - сказав Бордалас.

Нагадаємо, Барселона може продати Депая через трансфер Морати та Голанда.