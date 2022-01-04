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Бордалас: У Барселони 300 млн боргу, а вони хочуть купити Голанда, де ФФП?

Сьогодні 20:21 59 0
Тренер Валенсії прокоментував трансферну політику каталонців
Бордалас: У Барселони 300 млн боргу, а вони хочуть купити Голанда, де ФФП?
#Барселона, #Валенсія, #Бордалас

Джерело - Cadena SER.

Барселона не дотримується правил фінансового феєр-плея.

Про це заявив головний тренер Валенсії Пепе Бордалас.

"Борг Барселони – 300 млн євро, а вона купила Феррана Торреса за 55 млн. І має намір підписати Морату. А президент анонсує й інші угоди, зокрема, придбання Голанда. Де фінансовий феєр-плей?", - заявив наставник.

  АктуальноВизначилася зарплата Торреса в Барселоні

"Президент призначив Хаві головним тренером і побачив, що цього замало для Ліги чемпіонів, що потрібно робити покупки. У футболі дива трапляються рідко", - сказав Бордалас.

Нагадаємо, Барселона може продати Депая через трансфер Морати та Голанда.

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