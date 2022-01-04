Джерело - Cadena SER.
Барселона не дотримується правил фінансового феєр-плея.
Про це заявив головний тренер Валенсії Пепе Бордалас.
"Борг Барселони – 300 млн євро, а вона купила Феррана Торреса за 55 млн. І має намір підписати Морату. А президент анонсує й інші угоди, зокрема, придбання Голанда. Де фінансовий феєр-плей?", - заявив наставник.
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"Президент призначив Хаві головним тренером і побачив, що цього замало для Ліги чемпіонів, що потрібно робити покупки. У футболі дива трапляються рідко", - сказав Бордалас.
Нагадаємо, Барселона може продати Депая через трансфер Морати та Голанда.