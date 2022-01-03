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Цітаішвілі: Рішення про моє майбутнє прийматиме керівництво Динамо

Сьогодні 22:22 120 0
Гравець Динамо, який знаходиться в оренді в Чорноморці, розповів про своє майбутнє
Цітаішвілі: Рішення про моє майбутнє прийматиме керівництво Динамо
#Динамо Київ, #Цітаішвілі

Джерело - Meta-ratings.

Вінгер Динамо, який виступає за Чорноморець на правах оренди, Георгій Цітаішвілі не знає де продовжить кар'єру.

Про це він розповів порталу Meta-ratings.

"Розмов багато та варіантів може бути багато. Але нічого не можу сказати, бо рішення про моє майбутнє ухвалюватиме керівництво київського Динамо", - заявив гравець.

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"Можу лише сказати, що після відпустки повертаюсь до Києва, а що буде далі, дізнаюся вже там", – сказав Цитаїшвілі.

Нагадаємо, Цітаішвілі може покинути Динамо.

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