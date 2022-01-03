Інфантіно: ФІФА за 30 років проводить стільки матчів, як Серія А за рік

Президент ФІФА розповів про зміну формату ЧС

Джерело - Sky Sport Italia.

Організація Чемпіонату світу та Євро раз на два роки не сильно вплине на клубний футбол.

Про це заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

"Цей проєкт розрахований на захист національних ліг, оскільки паузи будуть меншим, і на захист гравців - у липні, коли завершиться черговий ЧС, у них на відновлення буде як мінімум три тижні, не те що зараз", - заявив функціонер.

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"ФІФА на проведення тієї кількості матчів, яка проходить у Серії А за рік, потрібно тридцять років. Тож я не думаю, що організація ЧС та Євро раз на два роки щось змінить", - сказав Інфантіно.

Нагадаємо, збірна України зберегла 25 місце у рейтингу ФІФА.