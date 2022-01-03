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Саленко: Динамо в останніх матчах почалося здуватися

Сьогодні 15:02 85 0
Ексгравець - про виступ команд в єврокубках
Саленко: Динамо в останніх матчах почалося здуватися
#Динамо Київ, #Олег Саленко

Джерело - Чемпіон.

Українські команди Динамо, Шахтар та Зоря повністю провально виступили в єврокубках.

Про це заявив ексгравець Динамо Олег Саленко.

"Динамо в останніх матчах почалося здуватися. Жаль. Останню гру із Зорею сиділи на трибунах і дивилися. Дещо не було тієї іскри, яка була необхідна. 

Виступ наших команд в єврокубках? Повністю провалилися. Чому? Потрапили складні суперники і не вистачило якості гри. З такими командами не можна було лізти вперед", - зазначив Саленко.

Нагадаємо, трансфер Миколенка став одним з найкращих для Динамо.

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