Джерело - Чемпіон.
Українські команди Динамо, Шахтар та Зоря повністю провально виступили в єврокубках.
Про це заявив ексгравець Динамо Олег Саленко.
"Динамо в останніх матчах почалося здуватися. Жаль. Останню гру із Зорею сиділи на трибунах і дивилися. Дещо не було тієї іскри, яка була необхідна.
Виступ наших команд в єврокубках? Повністю провалилися. Чому? Потрапили складні суперники і не вистачило якості гри. З такими командами не можна було лізти вперед", - зазначив Саленко.
Нагадаємо, трансфер Миколенка став одним з найкращих для Динамо.