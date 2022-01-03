Динамо готує трансфер нападника збірної Еквадору
Сьогодні 13:40 960
Завдяки Усику Україна завершує рік з 4 чемпіонськими поясами, чого очікувати в 2022 році
Сьогодні 17:02 1108
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 16:17 13214
Кубок африканських націй-2021. Повний розклад змагань
Сьогодні 15:15 591
Палкін: Шахтар хоче замахнутися на перемогу у Лізі чемпіонів
Сьогодні 15:11 275
Дубінчак повернувся у Динамо
Сьогодні 14:11 323
Леоненко: Виступ наших команд в єврокубках не провальний, а просто ніякий
Сьогодні 14:08 201
Беттінгові компанії активно захоплюють тенісні терени
Сьогодні 14:06 153 1
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла місце у ТОП-15
Сьогодні 12:37 180239
Цуренко з перемоги стартувала у кваліфікації турніру в Мельбурні
Сьогодні 08:44 343
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Леоненко: Миколенко збірник і йому треба себе показувати

Сьогодні 17:02 263 0
Експерт - про перехід Миколенка до клубу АПЛ
Леоненко: Миколенко збірник і йому треба себе показувати
#Віктор Леоненко, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Успішний виступ Віталія Миколенка в Евертоні залежить від вимог головного тренера команди.

Про це заявив експерт Віктор Леоненко.

"Чи заграє Миколенко в Евертоні? Це все залежить від вимог, які будуть від головного тренера. Ясна річ, хочеться, щоб будь-який наший гравець у закордонному клубі заграв би.

Тим більш він збірник і йому треба себе показувати. Нині при Петракові у склад можна і не потрапити. Це як при Де Дзербі у Лізі чемпіонів. Будь-який гравець може потрапити до складу. І я думаю, що у Петракова також так", - зазначив Леоненко.

Раніше, Миколенко став гравцем Евертона.

Коментарі ()