Успішний виступ Віталія Миколенка в Евертоні залежить від вимог головного тренера команди.

Про це заявив експерт Віктор Леоненко.

"Чи заграє Миколенко в Евертоні? Це все залежить від вимог, які будуть від головного тренера. Ясна річ, хочеться, щоб будь-який наший гравець у закордонному клубі заграв би.

Тим більш він є збірником і йому треба себе показувати. Нині при Петракові у склад можна і не потрапити. Це як при Де Дзербі у Лізі чемпіонів. Будь-який гравець може потрапити до складу. І я думаю, що у Петракова також так", - зазначив Леоненко.