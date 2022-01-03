Леоненко: Виступ наших команд в єврокубках не провальний, а просто ніякий

Джерело - Чемпіон.
В Україні дві команди Шахтар та Динамо можна поставити вище, а всі інші по суті однакові.
Про це заявив експерт Віктор Леоненко.
"Підсумок року? Якщо враховувати єврокубки, то підсумок ніякий. Це не провально, а просто ніякий.
А якщо брати турнірну таблицю, то вона у нас сама цікава. Що внизу, що у верху. Рівень слабкий, а от турнірна таблиця цікава. Дві команди Шахтар та Динамо можна поставити вище, а всі інші по суті однакові", - зазначив Леоненко.
Раніше, Леоненко назвав найкращого українського футболіста у 2021 році.