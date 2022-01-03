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Леоненко: Виступ наших команд в єврокубках не провальний, а просто ніякий

Сьогодні 14:08 121 0
Експерт - про підсумки українського футболу
Леоненко: Виступ наших команд в єврокубках не провальний, а просто ніякий
#Динамо Київ, #Зоря, #Віктор Леоненко, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

В Україні дві команди Шахтар та Динамо можна поставити вище, а всі інші по суті однакові.

Про це заявив експерт Віктор Леоненко.

"Підсумок року? Якщо враховувати єврокубки, то підсумок ніякий. Це не провально, а просто ніякий. 

А якщо брати турнірну таблицю, то вона у нас сама цікава. Що внизу, що у верху. Рівень слабкий, а от турнірна таблиця цікава. Дві команди Шахтар та Динамо можна поставити вище, а всі інші по суті однакові", - зазначив Леоненко.

Раніше, Леоненко назвав найкращого українського футболіста у 2021 році.

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