Леоненко: Виступ наших команд в єврокубках не провальний, а просто ніякий

В Україні дві команди Шахтар та Динамо можна поставити вище, а всі інші по суті однакові.

Про це заявив експерт Віктор Леоненко.

"Підсумок року? Якщо враховувати єврокубки, то підсумок ніякий. Це не провально, а просто ніякий.

А якщо брати турнірну таблицю, то вона у нас сама цікава. Що внизу, що у верху. Рівень слабкий, а от турнірна таблиця цікава. Дві команди Шахтар та Динамо можна поставити вище, а всі інші по суті однакові", - зазначив Леоненко.