Барселона узгодила трансфер Морати

Джерело - Чемпіон.
Нападник збірної Іспанії та Атлетико Альваро Мората, який виступає в оренді за Ювентус, близький до переходу у Барселону.
Про це повідомляє AS.
Трансфер гравця завершено на 95%, залишилося врегулювати лише незначні деталі.
З Ювентусом каталонський клуб уже повністю домовився про оренду гравця на півроку, з Атлетіко – також. Під час переговорів з "матрасниками" у розрахунок було прийнято те, що влітку мадридський клуб має заплатити 40 млн євро Барсі за Антуана Грізманна.
У поточному сезоні Мората провів на полі 23 матчі у складі Ювентуса, в яких забив сім голів.
Нагадаємо, Барселона може підписати екснападника Реала.