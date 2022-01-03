Барселона узгодила трансфер Морати

Мората взимку змінить клуб

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Іспанії та Атлетико Альваро Мората, який виступає в оренді за Ювентус, близький до переходу у Барселону.

Про це повідомляє AS.

Трансфер гравця завершено на 95%, залишилося врегулювати лише незначні деталі.

З Ювентусом каталонський клуб уже повністю домовився про оренду гравця на півроку, з Атлетіко – також. Під час переговорів з "матрасниками" у розрахунок було прийнято те, що влітку мадридський клуб має заплатити 40 млн євро Барсі за Антуана Грізманна.

У поточному сезоні Мората провів на полі 23 матчі у складі Ювентуса, в яких забив сім голів.

Нагадаємо, Барселона може підписати екснападника Реала.