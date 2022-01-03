Суарес визначився зі своїм майбутнім в Атлетіко

Джерело - isport.ua.
Нападник Атлетіко Луїс Суарес вирішив не продовжувати контракт з мадридським клубом.
Про це повідомляє Calciomercato.
Чинна угода 34-річного гравця зі столичним клубом розрахована до літа 2022 року. За інформацією джерела, Суарес налаштований залишити команду наприкінці сезону.
Уругваєць може продовжити кар'єру в МЛС. Головним претендентом на Суареса Інтер Маямі.
У поточному сезоні Суарес прові 24 матчі за Атлетіко, в яких забив 8 голів і віддав двох асистів. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро.
Нагадаємо, два клуби МЛС зробили пропозицію Суаресу.