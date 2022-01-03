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Суарес визначився зі своїм майбутнім в Атлетіко

Сьогодні 15:55 177 0
Луїс Суарес влітку змінить клуб
Суарес визначився зі своїм майбутнім в Атлетіко
Фото - gettyimages
#Суарес

Джерело - isport.ua.

Нападник Атлетіко Луїс Суарес вирішив не продовжувати контракт з мадридським клубом.

Про це повідомляє Calciomercato.

Чинна угода 34-річного гравця зі столичним клубом розрахована до літа 2022 року. За інформацією джерела, Суарес налаштований залишити команду наприкінці сезону.

Уругваєць може продовжити кар'єру в МЛС. Головним претендентом на Суареса Інтер Маямі.

У поточному сезоні Суарес прові 24 матчі за Атлетіко, в яких забив 8 голів і віддав двох асистів. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, два клуби МЛС зробили пропозицію Суаресу.

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