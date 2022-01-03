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Хацкевич: Миколенко зробив дуже великий крок у своїй кар'єрі

Сьогодні 12:05 196 0
Фахівець прокоментував перехід захисника до клубу АПЛ
Хацкевич: Миколенко зробив дуже великий крок у своїй кар'єрі
#Віталій Миколенко, #Олександр Хацкевич

Джерело - Чемпіон.

Захисник Динамо Віталій Міколенко, перейшовши до Евертона, зробив дуже великий крок у його кар'єрі.

Про це заявив колишній головний тренер киян Олександр Хацкевич.

"Миколенко - молодець. Дуже радий за нього, спілкувався з ним кілька днів тому. Це дуже великий крок у його кар'єрі, у такому віці виїхати.

Пам'ятаю ті два роки, коли ми працювали разом. Подякували один одному. Мені дуже приємно. Звісно, ​​у нього все вийде. Знаючи Віталія, його характер та потенціал, який він ще не розкрив повністю. Тож у нього все буде супер", - зазначив Хацкевич.

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