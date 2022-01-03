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Майбутнє Лукаку у Челсі визначиться найближчими днями

Сьогодні 09:39 236 0
Бельгієць поспілкується з головним тренером команди про своє майбутнє в команді.
Майбутнє Лукаку у Челсі визначиться найближчими днями
Фото - gettyimages
#Лукаку

Джерело - isport.ua.

Майбутнє форварда Ромелу Лукаку в Челсі може прояснити найближчими днями.

Про це повідомляє ВВС.

Напередодні було опубліковано інтерв'ю з бельгійцем, у якому він зізнався, що сподівається повернутись до міланського Інтеру. Крім того, Лукаку у розмові з журналістом поскаржився на свою роль у команді. ЗМІ припустили, що Тухель вирішив покарати зіркового форварда за ці слова.

Колишній голкіпер Евертона Тім Ховард, розповів, що у понеділок у футболіста та німецького тренера відбудеться ще одна зустріч.

"Лукаку написав мені і сказав: "У понеділок ми матимемо ще одну зустріч". Очевидно, що на тижні вони поговорили, після чого Лукаку не потрапив у заявку. "У понеділок відбудеться ще одна зустріч, після неї я зможу сказати більше. Зараз ця тема надто гаряча". Здається, так воно і є", - сказав Ховард.

Нагадаємо, Лукаку не увійшов до заявки Челсі на матч з Ліверпулем через інтерв'ю.

Раніше повідомлялося, що Челсі не збирається відпускати Лукаку в січні.

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