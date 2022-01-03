Майбутнє Лукаку у Челсі визначиться найближчими днями

Джерело - isport.ua.
Майбутнє форварда Ромелу Лукаку в Челсі може прояснити найближчими днями.
Про це повідомляє ВВС.
Напередодні було опубліковано інтерв'ю з бельгійцем, у якому він зізнався, що сподівається повернутись до міланського Інтеру. Крім того, Лукаку у розмові з журналістом поскаржився на свою роль у команді. ЗМІ припустили, що Тухель вирішив покарати зіркового форварда за ці слова.
Колишній голкіпер Евертона Тім Ховард, розповів, що у понеділок у футболіста та німецького тренера відбудеться ще одна зустріч.
"Лукаку написав мені і сказав: "У понеділок ми матимемо ще одну зустріч". Очевидно, що на тижні вони поговорили, після чого Лукаку не потрапив у заявку. "У понеділок відбудеться ще одна зустріч, після неї я зможу сказати більше. Зараз ця тема надто гаряча". Здається, так воно і є", - сказав Ховард.
Нагадаємо, Лукаку не увійшов до заявки Челсі на матч з Ліверпулем через інтерв'ю.
Раніше повідомлялося, що Челсі не збирається відпускати Лукаку в січні.