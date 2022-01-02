Джерело - Чемпіон.
Евертон мінімально поступився Брайтону в рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
21 тур, 2 січня
Голи: 0:1 - 3 Макаллістер, 0:2 - 21 Берн, 1:2 - 53 Гордон, 1:3 - 71 Макаллістер, 2:3 - 76 Гордон
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|4300
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Джерело - Чемпіон.
Евертон мінімально поступився Брайтону в рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
21 тур, 2 січня
Голи: 0:1 - 3 Макаллістер, 0:2 - 21 Берн, 1:2 - 53 Гордон, 1:3 - 71 Макаллістер, 2:3 - 76 Гордон