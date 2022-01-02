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Евертон - Брайтон 2:3. Огляд матчу

Вчора 23:45 209 0
Новий клуб Віталія Миколенка поступився в першому матчі 2022-го року
Евертон - Брайтон 2:3. Огляд матчу
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брайтон, #Евертон

Джерело - Чемпіон.

Евертон мінімально поступився Брайтону в рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

21 тур, 2 січня

Евертон - Брайтон 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 3 Макаллістер, 0:2 - 21 Берн, 1:2 - 53 Гордон, 1:3 - 71 Макаллістер, 2:3 - 76 Гордон

Також, Челсі та Ліверпуль розписали мирову.

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