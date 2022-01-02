Вихрист у неймовірному поєдинку переміг Кіладзе
Сьогодні 06:22 10137
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 17:28 12733
Евертон презентував Миколенка перед матчем з Брайтоном
Сьогодні 16:22 377
Бондаренко перемогла Фрідзам і вийшла у фінал кваліфікації в Аделаїді
Сьогодні 14:27 222
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 12:03 4333
Радченко: Усик перейняв тренування у Кличка
Сьогодні 09:00 810
Ортіс нокаутував Мартіна у шостому раунді бою
Сьогодні 07:47 2613
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сьогодні 07:28 10125
Заховайло дав кілька порад Миколенку щодо адаптації в Евертоні
Вчора 23:56 797 1
Великих: Миколенко зробив правильний вибір у своїй кар'єрі
Вчора 22:25 428
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Евертон Миколенка поступився Брайтону, Лідс переграв Бернлі. Результати матчів АПЛ

Сьогодні 17:55 73 0
В АПЛ зіграні чергові матчі
Евертон Миколенка поступився Брайтону, Лідс переграв Бернлі. Результати матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Астон Вілла, #Бернлі, #Брайтон, #Брентфорд, #Евертон, #Лідс

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 січня, відбулося три матчі в рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

21 тур, 2 січня

Брентфорд - Астон Вілла 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 16 Інгс, 1:1 - 42 Вісса, 2:1 - 83 Расмуссен

Евертон - Брайтон 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 3 Макаллістер, 0:2 - 21 Берн, 1:2 - 53 Гордон, 1:3 - 71 Макаллістер, 2:3 - 76 Гордон

Лідс - Бернлі 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Гаррісон, 1:1 - 54 Корне, 2:1 - 77 Даллас, 3:1 - 90+2 Джеймс

Нагадаємо, перед матчем з Брайтоном Евертон презентував Миколенка.

Коментарі ()