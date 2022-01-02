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Рангнік не хоче відпускати Кавані взимку

Сьогодні 17:20 107 0
Німець прокоментував можливий трансфер уругвайця
Рангнік не хоче відпускати Кавані взимку
#Кавані, #Манчестер Юнайтед, #Рангнік

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані не покине клуб в зимове трансферне вікно.

Про це заявив головний тренер манкуніанців Ральф Рангнік.

"Ми переговорили щодо Кавані, і він знає, що я точно не дозволю йому піти. Еді нам буде потрібним однозначно", - заявив фахівець.

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"Мабуть, саме з цим футболістом я говорю найчастіше. Я йому з першого дня казав, що для мене він дуже важливий гравець. Напевно, він єдиний, хто може діяти як нападник і спиною до воріт, і обличчям до воріт", - сказав Рангнік.

Раніше Манчестер Юнайтед визначився із майбутнім Кавані.

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