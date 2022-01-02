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Горецка про підписання нового контракту: Точно є речі важливіші, ніж гроші

Сьогодні 16:21 159 0
Хавбек Баварії розповів про підписання нового контракту
Горецка про підписання нового контракту: Точно є речі важливіші, ніж гроші
#Баварія, #Горецка

Джерело - офіційний сайт Баварії.

Для підписання нового контракту з клубом футболіст має відчувати хорошу атмосферу.

Про це заявив гравець Баварії Леон Горецка.

"Точно є важливіші речі, ніж гроші. Коли кажуть, що під час переговорів щодо контракту гравець вибиває все до останнього євро, то вони часто помиляються. Гроші - не найголовніше під час підписання нового контакту", - заявив гравець.

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"Наприклад, мені дуже важливо ідентифікувати себе з клубом та командою. За останні два роки ми відсвяткували багато успіхів, бо тут було створено щось особливе. Щоб боротися за титули на такому рівні, потрібно щоб у команді були твої друзі, а не просто колеги. За це не вартує жодних грошей у світі", – сказав Горецка.

Нагадаємо, Баварія побореться за хавбека Ювентуса з Тоттенгемом.

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