Горецка про підписання нового контракту: Точно є речі важливіші, ніж гроші

Для підписання нового контракту з клубом футболіст має відчувати хорошу атмосферу.

Про це заявив гравець Баварії Леон Горецка.

"Точно є важливіші речі, ніж гроші. Коли кажуть, що під час переговорів щодо контракту гравець вибиває все до останнього євро, то вони часто помиляються. Гроші - не найголовніше під час підписання нового контакту", - заявив гравець.

Актуально: Баварії запропонували підписати Дембеле

"Наприклад, мені дуже важливо ідентифікувати себе з клубом та командою. За останні два роки ми відсвяткували багато успіхів, бо тут було створено щось особливе. Щоб боротися за титули на такому рівні, потрібно щоб у команді були твої друзі, а не просто колеги. За це не вартує жодних грошей у світі", – сказав Горецка.