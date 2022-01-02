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Мілан може придбати Белотті або Скамакку

Сьогодні 15:58 174 0
Клуб хоче посилити атаку через вік Златана та Жиру
Мілан може придбати Белотті або Скамакку
#Белотті, #Жиру, #Ібрагімович, #Мілан, #Торіно

Джерело - Calciomercato.com.

Мілану цікавий нападник Торіно Андреа Белотті, який влітку 2022 може стати вільним агентом.

Про це повідомляє Calciomercato.com.

Італійський клуб хоче підсилити атаку, оскільки зараз у складі два вікові нападники - Златан Ібрагімович та Олів'є Жиру.

"Россонері" проявляють інтерес до форварда, який не планує продовжувати контракт з Торіно.

До шорт-листа крім Белотті, входять форвард Сассуоло Джанлука Скамакка та нападник Пізи Лоренцо Лукка.

Нагадаємо, Мілан готовий продати Ернандеса у Челсі.

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