Мілан може придбати Белотті або Скамакку

Клуб хоче посилити атаку через вік Златана та Жиру

Мілану цікавий нападник Торіно Андреа Белотті, який влітку 2022 може стати вільним агентом.

Про це повідомляє Calciomercato.com.

Італійський клуб хоче підсилити атаку, оскільки зараз у складі два вікові нападники - Златан Ібрагімович та Олів'є Жиру.

"Россонері" проявляють інтерес до форварда, який не планує продовжувати контракт з Торіно.

До шорт-листа крім Белотті, входять форвард Сассуоло Джанлука Скамакка та нападник Пізи Лоренцо Лукка.

Нагадаємо, Мілан готовий продати Ернандеса у Челсі.