Мілан може придбати Белотті або Скамакку

Джерело - Calciomercato.com.
Мілану цікавий нападник Торіно Андреа Белотті, який влітку 2022 може стати вільним агентом.
Про це повідомляє Calciomercato.com.
Італійський клуб хоче підсилити атаку, оскільки зараз у складі два вікові нападники - Златан Ібрагімович та Олів'є Жиру.
"Россонері" проявляють інтерес до форварда, який не планує продовжувати контракт з Торіно.
До шорт-листа крім Белотті, входять форвард Сассуоло Джанлука Скамакка та нападник Пізи Лоренцо Лукка.
Нагадаємо, Мілан готовий продати Ернандеса у Челсі.