Кривбас на зборах зіграє з Інгульцем

Лідер Першої ліги зіграє на зборах з клубом УПЛ

З 20 січня до 4 лютого Кривбас проведе перший етап підготовки до старту весняної частини сезону.

Про це повідомляє Meta-ratings.

У клубу заплановано два збори в Туреччині - з 8 по 22 лютого та з 26 лютого по 11 березня.

На першому зборі є домовленість про проведення контрольних матчів із Валмієрою (Латвія), представником УПЛ - Інгульцем (16 лютого) та Акжайиком з Казахстану, який тренує український фахівець Володимир Мазяр. Ще один спаринг-партнер уточнюється.

Між зборами в Туреччині футболістам Кривбасу буде надано триденний відпочинок.

Нагадаємо, Говедариця піде з Кривбасу. Також, Кривбас викупив Хобленка у Дніпра-1.