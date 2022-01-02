Вихрист у неймовірному поєдинку переміг Кіладзе
Сьогодні 06:22 7862
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 12:03 4276
Радченко: Усик перейняв тренування у Кличка
Сьогодні 09:00 714
Ортіс нокаутував Мартіна у шостому раунді бою
Сьогодні 07:47 2356
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сьогодні 07:28 10109
Заховайло дав кілька порад Миколенку щодо адаптації в Евертоні
Вчора 23:56 761 1
Великих: Миколенко зробив правильний вибір у своїй кар'єрі
Вчора 22:25 383
Леоненко: Я не впевнений, що буде легко з шотландцями
Вчора 18:39 519
Трансфер Миколенка став одним з найкращих для Динамо
Вчора 17:39 1330
Букмекер Betfred порадував всіх, хто поставив на чемпіонство Ман Сіті
Вчора 16:34 329
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Кривбас на зборах зіграє з Інгульцем

Сьогодні 12:41 161 0
Лідер Першої ліги зіграє на зборах з клубом УПЛ
Кривбас на зборах зіграє з Інгульцем
#Інгулець, #Кривбас

Джерело - Meta-ratings.

З 20 січня до 4 лютого Кривбас проведе перший етап підготовки до старту весняної частини сезону.

Про це повідомляє Meta-ratings.

У клубу заплановано два збори в Туреччині - з 8 по 22 лютого та з 26 лютого по 11 березня.

На першому зборі є домовленість про проведення контрольних матчів із Валмієрою (Латвія), представником УПЛ - Інгульцем (16 лютого) та Акжайиком з Казахстану, який тренує український фахівець Володимир Мазяр. Ще один спаринг-партнер уточнюється.

Між зборами в Туреччині футболістам Кривбасу буде надано триденний відпочинок.

Нагадаємо, Говедариця піде з Кривбасу. Також, Кривбас викупив Хобленка у Дніпра-1.

Коментарі ()