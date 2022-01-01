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Заховайло дав кілька порад Миколенку щодо адаптації в Евертоні

Вчора 23:56 89 0
Агент прокоментував трансфер 22-річного українського футболіста
Заховайло дав кілька порад Миколенку щодо адаптації в Евертоні
#Динамо Київ, #Евертон, #Заховайло, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Захисник Віталій Миколенко перед переходом до Евертона не пересидів у київському Динамо.

Про це заявив футбольний агент В'ячеслав Заховайло.

"Багато хто зараз розмірковує в Англії про доцільність угоди. Я ж дивлюсь із оптимізмом уперед. Віталій, як то кажуть, не пересидів у Києві. Його вік дозволяє розмірковувати із оптимізмом на адаптацію. На Туманному Альбіоні зібраний за якістю весь бомонд із гравців з усього світу. Конкуренція величезна. І не кожен гравець зміг реалізувати свій потенціал. Причини різні.

Хочу дати Віталію декілька рекомендацій. Він повинен знайти людину з місцевих, яка йому реально щодня допомагатиме. Насамперед вивчити мову, зрозуміти культуру та ментальність місцевого населення та, природно, прийняти її як даність. З футбольного погляду буде ще складніше. Спочатку будуть проблеми з комунікацією, і друзів у команді він з ходу не отримає. Ігрова ментальність дуже відрізняється від нашої.

І лише коли Віталій доведе своїм партерам у тренувальному процесі свою спроможність, лише тоді партнери розпочнуть його помічати та називати на ім'я. У цьому компоненті я у Миколенко вірю. Головне - не закриватися у собі з думкою: хочу до Києва поїсти борщу. Раджу спілкуватися лише із місцевими. Це реально допоможе швидше адаптуватись.

Що стосується тяганини з офіційним оголошенням трансферу. З мого досвіду це бюрократична процедура отримання робочої візи. Як правило, тягнеться протягом місяця, і мало кого з чиновників цікавить, що ти футболіст. Хоча поблажки бувають.

Отже, Віталію. Все в твоїх руках та мізках. Доведи всім і собі, що це лише перший крок у твоїй кар'єрі. Треба пам'ятати, що у футбол грають мізками, а ноги лише допомагають. Хай щастить", - зазначив Заховайло.

1 січня Евертон офіційно оголосив про трансфер гравця київського Динамо та збірної України Віталія Миколенка. Захисник підписав з англійським клубом контракт, який діятиме до літа 2026 року. Раніше, стало відомо, скільки Миколенко зароблятиме в Евертоні.

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