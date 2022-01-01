Віталій Миколенко, підписавши контракт з Евертоном, вибрав європейський досвід, а не банківські рахунки

Про це заявив агент Алекс Великих.

"Миколенко - це футболіст, який зробив правильний вибір у своїй кар'єрі. На позиції крайнього захисника у нього є всі характеристики, необхідні сучасному топовому гравцю, а його атакуючі підключення стали візитною карткою, і саме цей елемент є тим, що привертає увагу клубів з топових європейських чемпіонатів. В цьому випадку, Евертона.

Миколенко молодий, але має величезний досвід ігор на міжнародній арені. Як за збірну, так і за клуб. Вважаю, що цей трансфер - вдале співвідношення подій для всіх: клубу-продавця, клубу-покупця, самого футболіста та для збірної України.

Чи будуть ще Динамо і Україна взагалі в найближчому майбутньому такого масштабу трансфери, покаже час. Чи готовий хтось із українських гравців реально ще до такого масштабу трансферу? Знаєте, у кожного своя історія, десь, можна сказати, не пощастило - травма на момент потенційного інтересу клубу. А хтось вибрав надійність банківських рахунків перед невідомістю європейського досвіду. Миколенко віддав перевагу другому", - зазначив Великих.