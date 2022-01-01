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Наполі домовився щодо оренди захисника Манчестер Юнайтед

Сьогодні 20:25 223 0
У контракт не буде включено пункт про викуп гравця
Наполі домовився щодо оренди захисника Манчестер Юнайтед
#Манчестер Юнайтед, #Наполі

Джерело - Чемпіон.

Наполі досяг домовленості з Манчестер Юнайтед щодоо оренди 24-річного захисника Акселя Туанзебе.

Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо. 

Угода буде розрахована до червня. Вартість оренди складе €500 тис. У контракт не буде включено пункт про викуп гравця.

Цьогорічний розіграш англійської Прем'єр-ліги Туанзебе провів дев'ять матчів, шість разів вийшовши на поле у ​​стартовому складі. Аксель отримав одну жовту картку.

Раніше, вінгер Наполі Лоренцо Інсіньє погодив умови особистого контракту із ФК Торонто з МЛС.

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