Наполі домовився щодо оренди захисника Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.
Наполі досяг домовленості з Манчестер Юнайтед щодоо оренди 24-річного захисника Акселя Туанзебе.
Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
Угода буде розрахована до червня. Вартість оренди складе €500 тис. У контракт не буде включено пункт про викуп гравця.
Цьогорічний розіграш англійської Прем'єр-ліги Туанзебе провів дев'ять матчів, шість разів вийшовши на поле у стартовому складі. Аксель отримав одну жовту картку.
Done deal and confirmed. Napoli have reached a verbal agreement with Man United for Axel Tuanzebe: loan until June, €500k loan fee. Here we go soon! 🔴🤝 #Napoli— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2022
Tuanzebe leaves #AVFC. The agreement will not include any buy option, as @DiMarzio reports - it’s simple loan. https://t.co/yhhea9YzYP
Раніше, вінгер Наполі Лоренцо Інсіньє погодив умови особистого контракту із ФК Торонто з МЛС.