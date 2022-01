Наполі домовився щодо оренди захисника Манчестер Юнайтед

Наполі досяг домовленості з Манчестер Юнайтед щодоо оренди 24-річного захисника Акселя Туанзебе.

Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

Угода буде розрахована до червня. Вартість оренди складе €500 тис. У контракт не буде включено пункт про викуп гравця.

Цьогорічний розіграш англійської Прем'єр-ліги Туанзебе провів дев'ять матчів, шість разів вийшовши на поле у ​​стартовому складі. Аксель отримав одну жовту картку.

