Буковина не виплачує зарплату гравцям та тренерам з жовтня

Клуб залишився без президента

Футболісти та тренерський склад Буковини отримували зарплату востаннє лише на початку жовтня 2021 року.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

31 грудня склав свої повноваження президент Буковини Вадим Заєць, який обіймав цю посаду з 2019 року.

Його управління клубом запам'яталося чехардою на тренерському містку чернівецької команди.

Вадим Заєць пішов, але борги ФК Буковина залишаються, зокрема, футболісти та тренерський склад отримували зарплату востаннє лише на початку жовтня.

Нагадаємо, що Буковина посідає дев'яте місце у групі А Другої ліги, набравши 23 очки.