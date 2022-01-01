Бенітес до Евертона хоче у січні запросити 2-3 новачків

Головний тренер Евертона Рафаель Бенітес хоче в січні 2022 року запросити 2-3 новачків.

Про це заявив сам наставник.

“Ми старанно працюємо над трансферами. Водночас всі знають, наскільки складно буде залучити гравців у трансферне вікно в січні. Але ми працюємо над тим, щоби знайти футболістів, які можуть посилити нашу команду.

Зараз усі трохи стурбовані ситуацією із COVID-19, тому ніхто не хоче сильно витрачатися. Ми хочемо знайти гравців не лише на зараз, але й на майбутнє. Упевнений, що ми привеземо двох-трьох футболістів, які хочуть грати на Гудісон Парк", - сказав Бенітес.