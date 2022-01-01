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Салернітана знайшла нового власника та уникнула зняття з Серії A

Сьогодні 12:55 100 0
Сума угоди становить від 10 до 20 млн євро
Салернітана знайшла нового власника та уникнула зняття з Серії A
#Салернітана

Джерело - Чемпіон.

Салернітана продовжить виступати у найвищому дивізіоні італійського футболу після того, як в останній момент клуб зумів знайти нового власника.

Про це повідомляє RMC Sport.

Салернітану могли виключити із Серії А, якби до кінця 31 грудня не з'явилося пропозицій щодо купівлі клубу, фактичним власником якого є президент Лаціо Клаудіо Лотіто. В італійському чемпіонаті одній людині заборонено володіти двома різними клубами.

43-річний неаполітанський підприємець Данило Єрволіно в останній момент надав необхідні фінансові гарантії для поглинання Салернітани. Сума угоди становить від 10 до 20 млн євро.

У таблиці Серії A після 18 матчів Салернітана посідає 20-е місце, набравши всього 8 очок.

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