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Леоненко: Я не впевнений, що буде легко з шотландцями

Сьогодні 18:39 188 0
Експерт оцінив перспективи збірної у протистоянні з Шотландією
Леоненко: Я не впевнений, що буде легко з шотландцями
#Віктор Леоненко

Джерело - Чемпіон.

На збірну України очікує складний матч з Шотландією у плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Про це експерт Віктор Леоненко заявив у випуску Пряма Червона.

"Я не впевнений, що буде легко з шотландцями. Я хотів би, що ми пройшли Шотландію, адже якщо ми не пройдемо, то матюкатися будуть навіть мої коти. Ми чомусь передчасно обіграли шотландців. Коли Італія чи Нідерланди і відразу скидки - обіграємо - ми герої. А тут рано радуємося. 

Це так, як ми вийшли на чемпіонат світу - нуль очок, швидкий виліт, нуль голів. Те ж саме може відбутися з шотландцями. Це збірна Шотландії - може не технічна, вона жорстка, старається, біжить, вмирає. У на вже зірки є, не забувайте. Ще нічого не виграли, нічого не зробили, крім того, що стали мільйонерами. Як футболісти нічого страшного, щоб боятися, не представляють. То ж чим ми кращі за шотландців", - зазначив Леоненко.

Раніше, Леоненко назвав найкращого українського футболіста у 2021 році.

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