Леоненко: Я був у збірній України, коли вона нікому не була потрібна

Ексгравець згадав виступи у збірній України

Джерело - Чемпіон.

Олег Базилевич як тренер не був слабшим за Валерія Лобановського.

Про це експерт Віктор Леоненко заявив у випуску Пряма Червона.

"Я був у збірній України, коли вона нікому не була потрібна. Я збірну пам'ятаю по Базилевичу, який чому у мене закурити просив. Я його поважаю. Він ні наскільки не слабше Лобановського. Просто він добріший", - зазначив Леоненко.

Нагадаємо, Віктор Леоненко у збірній України виступав у 1992-1996 роках - провів 14 матчів, в яких забив шість голів.

Раніше, Леоненко назвав найкращого українського футболіста у 2021 році.