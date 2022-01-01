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Леоненко: Я був у збірній України, коли вона нікому не була потрібна

Сьогодні 16:41 211 0
Ексгравець згадав виступи у збірній України
Леоненко: Я був у збірній України, коли вона нікому не була потрібна
#Віктор Леоненко

Джерело - Чемпіон.

Олег Базилевич як тренер не був слабшим за Валерія Лобановського.

Про це експерт Віктор Леоненко заявив у випуску Пряма Червона.

"Я був у збірній України, коли вона нікому не була потрібна. Я збірну пам'ятаю по Базилевичу, який чому у мене закурити просив. Я його поважаю. Він ні наскільки не слабше Лобановського. Просто він добріший", - зазначив Леоненко.

Нагадаємо, Віктор Леоненко у збірній України виступав у 1992-1996 роках - провів 14 матчів, в яких забив шість голів.

Раніше, Леоненко назвав найкращого українського футболіста у 2021 році.

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