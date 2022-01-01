З часів Брауна Ідеє у київському Динамо немає нападників.

Про це експерт Віктор Леоненко заявив у випуску Пряма Червона.

"У Динамо я ще такого не бачив, щоб не було нападників. Там завжди мав бути один нападник. Циганков мав стати бомбардиром, а не Довбик. З часів Брауна Ідеє у Динамо немає нападників. Можна грати у нападі як Гармаш. А що він нападник? Він забиває голи, тому що командочки (я їх не можу назвати командами) мучаються. Реально.

Чому Гармаш забиває? Тому що рівень хокеїстів нульовий. Я їх не можу назвати футболістами.

У чому причина, що немає нападника у Динамо? Президент клубу винен. Луческу тривогу б'є вже давно", - зазначив Леоненко.