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Леоненко: У Динамо я ще такого не бачив, щоб не було нападників

Сьогодні 14:39 302 0
Експерт оцінив рівень нападників у Динамо
Леоненко: У Динамо я ще такого не бачив, щоб не було нападників
#Динамо Київ, #Віктор Леоненко, #Ігор Суркіс

Джерело - Чемпіон.

З часів Брауна Ідеє у київському Динамо немає нападників.

Про це експерт Віктор Леоненко заявив у випуску Пряма Червона.

"У Динамо я ще такого не бачив, щоб не було нападників. Там завжди мав бути один нападник. Циганков мав стати бомбардиром, а не Довбик. З часів Брауна Ідеє у Динамо немає нападників. Можна грати у нападі як Гармаш. А що він нападник? Він забиває голи, тому що командочки (я їх не можу назвати командами) мучаються. Реально.

Чому Гармаш забиває? Тому що рівень хокеїстів нульовий. Я їх не можу назвати футболістами. 

У чому причина, що немає нападника у Динамо? Президент клубу винен. Луческу тривогу б'є вже давно", - зазначив Леоненко.

Раніше, Леоненко назвав найкращого українського футболіста у 2021 році.

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