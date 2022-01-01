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Леоненко: Луческу любить суддів згадувати, але про них може говорити Де Дзербі

Сьогодні 10:39 321 0
Фахівець - про вплив тренерів на арбітрів
Леоненко: Луческу любить суддів згадувати, але про них може говорити Де Дзербі
#Де Дзербі, #Віктор Леоненко, #Мірча Луческу

Джерело - Чемпіон.

Наставник київського Динамо Мірча Луческу любить жалітися на роботу арбітрів.

Про це експерт Віктор Леоненко заявив у випуску Пряма Червона.

"Луческу любить суддів згадувати. Але ж знову про суддів він забувається, що вони помиляються з всіма. І я б не сказав, що Динамо так погано судять. Можуть помилятися, але не так серйозно.

Про суддів можна говорити Де Дзербі - про матч Шахтар - Шериф. Там реально вплинув арбітрів. Одного хлопця на 18-ій хвилині матчу вигнати, коли збили Судакова. Що цікаво такий момент був на Соломоні.

Якщо погано грають, то я скажу чому погано грають", - зазначив Леоненко.

Раніше, Леоненко назвав найкращого українського футболіста у 2021 році.

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