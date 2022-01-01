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Леоненко: У Дженоа ще пару поразок зазнає Шевченко і скажуть залишай клуб

Сьогодні 08:24 610 0
Експерт оцінив перспективи Шевченка у Дженоа
Леоненко: У Дженоа ще пару поразок зазнає Шевченко і скажуть залишай клуб
#Дженоа, #Віктор Леоненко, #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Український тренер Андрій Шевченко не має перспектив в італійській Дженоа.

Про це заявив колишній гравець Динамо Віктор Леоненко.

"Скоріше за все у Шевченка у Дженоа нічого не вийде. Збірна це одне, а клуб зовсім інше. Хоча за нього вболіваю. Він при мені розпочинав свою кар'єру.

Чому не вийде? У клубі треба футболістів, яких ти хочеш, а Дженоа, мабуть, не той клуб... Там президент може обіцяти, а будуть брати посередніх гравців, або тих, що не зроблять результат. У збірній Шевченка всі знають, всі поважають. А у Дженоа ще пару поразок і скажуть залишай клуб", - сказав Леоненко.

Зазначимо, що Шевченко провів на чолі Дженоа сім матчів у Серії А, п'ять із яких програв.

Раніше, Леоненко назвав найкращого українського футболіста у 2021 році.

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