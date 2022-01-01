Джерело - Чемпіон.
Український тренер Андрій Шевченко не має перспектив в італійській Дженоа.
Про це заявив колишній гравець Динамо Віктор Леоненко.
"Скоріше за все у Шевченка у Дженоа нічого не вийде. Збірна це одне, а клуб зовсім інше. Хоча за нього вболіваю. Він при мені розпочинав свою кар'єру.
Чому не вийде? У клубі треба футболістів, яких ти хочеш, а Дженоа, мабуть, не той клуб... Там президент може обіцяти, а будуть брати посередніх гравців, або тих, що не зроблять результат. У збірній Шевченка всі знають, всі поважають. А у Дженоа ще пару поразок і скажуть залишай клуб", - сказав Леоненко.
Зазначимо, що Шевченко провів на чолі Дженоа сім матчів у Серії А, п'ять із яких програв.
Раніше, Леоненко назвав найкращого українського футболіста у 2021 році.