Український тренер Андрій Шевченко не має перспектив в італійській Дженоа.

Про це заявив колишній гравець Динамо Віктор Леоненко.

"Скоріше за все у Шевченка у Дженоа нічого не вийде. Збірна це одне, а клуб зовсім інше. Хоча за нього вболіваю. Він при мені розпочинав свою кар'єру.

Чому не вийде? У клубі треба футболістів, яких ти хочеш, а Дженоа, мабуть, не той клуб... Там президент може обіцяти, а будуть брати посередніх гравців, або тих, що не зроблять результат. У збірній Шевченка всі знають, всі поважають. А у Дженоа ще пару поразок і скажуть залишай клуб", - сказав Леоненко.