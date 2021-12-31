Салернітана може уникнути зняття із Серії А

У клубу може з'явитись новий власник

Салернітана може уникнути зняття з нинішнього розіграшу Серії А.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У власників клубу з'явилися дві пропозиції щодо купівлі клубу. Одна - від підприємця з Неаполя Данило Єрволіно. Друга - від Франческо Аньєлло та компанії Console & Partners.

Зміна власника є обов'язковою умовою для продовження виступів Салернітани у нинішньому розіграші Серії А. Річ у тому, що клубом через свого рідного брата володіє президент Лаціо Клаудіо Лотіто.

Зараз Салернітана займає останнє, 20-те місце в турнірній таблиці Серії А.