Білосюк стартувала на ЧУ під чужим іменем? Що й навіщо від нас приховують?
Сьогодні 17:30 3385
Гераскевич посів шосте місце на етапі Кубка світу
Сьогодні 19:24 354
Стаховський: Спортсмен має розуміти наслідки виступів у Росії
Сьогодні 18:39 291
Усик - другий у рейтингу найкращих боксерів року за версією ESPN
Сьогодні 15:54 447
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 13:00 3364
Україна завершує рік із 4 чемпіонськими поясами, чого очікувати в 2022 році
Сьогодні 12:32 433
Бродський: Якщо нам зараз не дадуть Євробаскет, то арени все одно будуть побудовані
Сьогодні 12:09 286
Яремчук став найкращим гравцем Бенфіки у матчі з Порту
Сьогодні 11:56 572
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року
Сьогодні 10:33 19996
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 10:16 12347
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Салернітана може уникнути зняття із Серії А

Сьогодні 21:56 175 0
У клубу може з'явитись новий власник
Салернітана може уникнути зняття із Серії А
#Салернітана

Джерело - sport.ua.

Салернітана може уникнути зняття з нинішнього розіграшу Серії А. 

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У власників клубу з'явилися дві пропозиції щодо купівлі клубу. Одна - від підприємця з Неаполя Данило Єрволіно. Друга - від Франческо Аньєлло та компанії Console & Partners.

Зміна власника є обов'язковою умовою для продовження виступів Салернітани у нинішньому розіграші Серії А. Річ у тому, що клубом через свого рідного брата володіє президент Лаціо Клаудіо Лотіто.

Зараз Салернітана займає останнє, 20-те місце в турнірній таблиці Серії А.

Коментарі ()