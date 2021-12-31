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Бухарестське Динамо відмовиться від ідеї Луческу з орендованими гравцями

Сьогодні 18:54 231 0
У Румунії націлені робити ставку на своїх футболістів і тих, хто має паспорт ЄС
Бухарестське Динамо відмовиться від ідеї Луческу з орендованими гравцями
#Динамо Київ, #Динамо Бухарест

Джерело - sport.ua.

Керівництво бухарестського Динамо та головний тренер команди Флавіус Стойкан уважно вивчили пропозицію наставника київського Динамо Мірчі Луческу щодо можливості орендувати в українців 12 футболістів, список яких було передано румунам.

Про це повідомляє Gazeta Sporturilor.

В результаті в Бухаресті вирішили, що краще відмовитись від подібної ідеї, зробивши ставку на підписання румунських гравців та футболістів, які мають паспорт країн Євросоюзу.

Серед причин, через які приймалося таке рішення, вказується фінансовий фактор. Оренда гравців не з країни ЄС призведе до великих витрат для Динамо (Бухарест), що не припустиме у нинішній кризовій ситуації для клубу.

Раніше повідомлялося, що через зміну власників одеський Чорноморець хоче відмовитися від послуг 16 орендованих у київського Динамо футболістів, котрі можуть повернутися до столиці України вже у січні.

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