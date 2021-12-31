Джерело - sportarena.com.
Польський нападник Лукаш Теодорчик, який раніше виступав за київське Динамо, може перейти до Бешикташа.
Про це повідомляє Fotospor.com.
Агент 30-річного форварда запропонував його послуги клубу зі Стамбула, який раніше намагався підписати Теодорчика. У грудні Лукаш достроково розірвав контракт із Удінезе.
Теодорчик перебував як гравець Динамо з 2014 по 2017 рік, за цей час встигнувши побувати в оренді в бельгійському Андерлехті. За київський клуб він провів 42 матчі у всіх турнірах, забивши 16 голів.
Разом із клубом зі столиці України поляк двічі ставав чемпіоном країни (2014/15, 2015/16), вигравав Кубок України (2014/15) та Суперкубок (2016).
У складі Бешикташа вже виступає один ексгравець киян хорватський захисник Домагой Віда.