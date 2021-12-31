Нещодавно поляк покинув Удінезе

Польський нападник Лукаш Теодорчик, який раніше виступав за київське Динамо, може перейти до Бешикташа.

Про це повідомляє Fotospor.com.

Агент 30-річного форварда запропонував його послуги клубу зі Стамбула, який раніше намагався підписати Теодорчика. У грудні Лукаш достроково розірвав контракт із Удінезе.

Теодорчик перебував як гравець Динамо з 2014 по 2017 рік, за цей час встигнувши побувати в оренді в бельгійському Андерлехті. За київський клуб він провів 42 матчі у всіх турнірах, забивши 16 голів.

Разом із клубом зі столиці України поляк двічі ставав чемпіоном країни (2014/15, 2015/16), вигравав Кубок України (2014/15) та Суперкубок (2016).

У складі Бешикташа вже виступає один ексгравець киян хорватський захисник Домагой Віда.