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Колишній нападник Динамо Теодорчик може перейти до Бешикташа

Сьогодні 21:25 263 0
Нещодавно поляк покинув Удінезе
Колишній нападник Динамо Теодорчик може перейти до Бешикташа
Фото Getty Images
#Бешикташ, #Динамо Київ

Джерело - sportarena.com.

Польський нападник Лукаш Теодорчик, який раніше виступав за київське Динамо, може перейти до Бешикташа.

Про це повідомляє Fotospor.com.

Агент 30-річного форварда запропонував його послуги клубу зі Стамбула, який раніше намагався підписати Теодорчика. У грудні Лукаш достроково розірвав контракт із Удінезе.

Теодорчик перебував як гравець Динамо з 2014 по 2017 рік, за цей час встигнувши побувати в оренді в бельгійському Андерлехті. За київський клуб він провів 42 матчі у всіх турнірах, забивши 16 голів.

Разом із клубом зі столиці України поляк двічі ставав чемпіоном країни (2014/15, 2015/16), вигравав Кубок України (2014/15) та Суперкубок (2016).

У складі Бешикташа вже виступає один ексгравець киян хорватський захисник Домагой Віда.

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