Леоненко: Денисов - не аналітик і не експерт

Олександр Денисов у програмі Великий футбол не аналітик, а ведучий, який ставить питання.

Про це заявив експерт Віктор Леоненко

"Денисов у програмі Великий футбол не аналітик, а ведучий, який задає питання. Його головна задача нас "розтормошити" та поставити хороше питання. Він не експерт. Експертів лише три. Так можна було і Дашу до нас у компанію, хоча в останній час у неї плаття, що схоже вона постійно заміж виходить", - зазначив Леоненко.