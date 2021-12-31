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Леоненко: Денисов - не аналітик і не експерт

Сьогодні 15:40 520 0
Експерт назвав роль Денисова у програмі
Леоненко: Денисов - не аналітик і не експерт
#Денисов, #Віктор Леоненко

Джерело - Чемпіон.

Олександр Денисов у програмі Великий футбол не аналітик, а ведучий, який ставить питання.

Про це заявив експерт Віктор Леоненко

"Денисов у програмі Великий футбол не аналітик, а ведучий, який задає питання. Його головна задача нас "розтормошити" та поставити хороше питання. Він не експерт. Експертів лише три. Так можна було і Дашу до нас у компанію, хоча в останній час у неї плаття, що схоже вона постійно заміж виходить", - зазначив Леоненко. 

Раніше, Леоненко заявив, що молоді Динамо допоміг не Луческу, а COVID-19.

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