Луческу висловився про війну України та Росії: Психоз. Лідери збожеволіли

Зараз люди із можливостями повертаються і наступного року буде максимально збалансований чемпіонат.

Про це заявив наставник Динамо Мірча Луческу.

"Рівень УПЛ сильно впав! Багато команд зникли. Тільки зараз вони починають повертатися. Дніпро це зробив, повертається Металіст, який незабаром вийде до найвищого дивізіону. Люди, що пішли з футболу, повертаються. Тоді вони здалися, бо побачили, що Шахтар дуже легко все виграє. Але зараз люди із можливостями повертаються! Наступного року буде максимально збалансований чемпіонат. За останні п'ять років з'явилися інші команди, але вони не на рівні із попередніми.

Які побажання на 2022 рік? Давайте позбавимося цієї пандемії раз і назавжди! Вочевидь, як і психозу від можливого збройного конфлікту між Україною та Росією. Бо є постійна загроза. Деякі лідери збожеволіли. Я сподіваюся, що б не трапилося, люди будуть сповнені ентузіазму. Завтра буде інший день", - зазначив Луческу.