Колишнього гравця Волині засудили на три роки за договірні матчі

Ексгравця національної збірної Білорусі Віталія Ланько 28 грудня було засуджено на три роки колонії загального режиму.

Про це повідомляє Прессбол.

Таке рішення було винесено за спробу підкупу гравця Нафтана. Ланько хотів здобути виграш на ставках.

За матеріалами слідства, обвинувачений колишній футболіст, влітку цього року запропонував гравцеві футбольного клубу Нафтан винагороду в сумі не менше 5 тисяч доларів за вплив на результат матчу з його участю в рамках чемпіонату Білорусі. Йшлося про матч між Нафтаном та гомельським Локомотивом, який відбувся 29 серпня.

Фігурант не зміг реалізувати свій злочинний умисел, оскільки його протиправну діяльність припинили правоохоронці. У судовому засіданні фігурант свою провину визнав. Вироком суду призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 2 роки 6 місяців у виправній колонії в умовах загального режиму. Вирок у чинність закону не вступив і може бути оскаржений і опротестований у встановленому законом порядку.

Ланько з 2003-го до 2004 року виступав за луцьку Волинь (23 матчі та 1 гол). За збірну Білорусі провів 6 матчів.

Нагадаємо, Волинь розірвала контракт із Цюпою.