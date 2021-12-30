Мороз може увійти до тренерського штабу Григорчука

Мороз може залишитися у Чорноморці

Колишній наставник Чорноморця Юрій Мороз може увійти до тренерського штабу Романа Григорчука.

Про це повідомляє meta-ratings.com.ua.

Такий варіант предметніше може обговорюватися у тому випадку, якщо Чорноморець залишить у своєму складі кількох орендованих гравців Динамо, а сам Мороз не працевлаштується в іншому клубі.

Григорчуку цікаві деякі гравці столичного клубу, проте чи хтось із них продовжить свою кар'єру в Одесі, вирішиться в період з 10 по 13 січня, коли після відпустки до Києва приїдуть президент Динамо Ігор Суркіс та головний тренер команди Мірча Луческу.

Нагадаємо, Григорчук очолив Чорноморець.