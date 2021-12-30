Барселона надасть Дембеле останній шанс для підписання контракту

Джерело - championat.com.
Барселона готова знову повернутися до переговорів щодо продовження контракту з нападником Усманом Дембеле.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Минулі переговори було зірвано через великі фінансові запити французького гравця.
Барселона готова дати 24-річному французькому футболісту переглянути фінансові запити.
Раніше повідомлялося, що Дембеле хоче отримувати за новим контрактом із клубом 40 млн євро на рік "брудними", а також має намір запросити 20 млн євро підписного бонусу.
Нагадаємо, Барселона може в січні продати Дембеле.