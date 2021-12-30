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Барселона надасть Дембеле останній шанс для підписання контракту

Сьогодні 20:27 157 0
Барселона намагається втримати Дембеле
Барселона надасть Дембеле останній шанс для підписання контракту
Фото - gettyimages
#Барселона

Джерело - championat.com.

Барселона готова знову повернутися до переговорів щодо продовження контракту з нападником Усманом Дембеле.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Минулі переговори було зірвано через великі фінансові запити французького гравця. 

Барселона готова дати 24-річному французькому футболісту переглянути фінансові запити.

Раніше повідомлялося, що Дембеле хоче отримувати за новим контрактом із клубом 40 млн євро на рік "брудними", а також має намір запросити 20 млн євро підписного бонусу. 

Нагадаємо, Барселона може в січні продати Дембеле.

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