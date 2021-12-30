Шевчук затягує справу щодо п'яного кермування - журналіст

Спортивного директор Вереса Вячеслава Шевчука досі не притягнули до відповідальності за кермування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Про це розповів журналіст Андрій Сеньків.

"Шевчук публічно вибачився і звільнився з каналів Футбол. Поліція відкрила адміністративне провадження. Було і було. З ким не буває? З часом Шевчук повернувся до роботи - тепер він на Мегого та у Вересі. Але що ж там з провадженням?

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А там прямо зараз ситуація наступна. Справа активно гальмується. Печерським судом постановлено провести експертизу алкотестеру. В адвоката Шевчука виникла підозра, чи був він справним у той вечір. Бо, цитую, були "складні погодні умови в день його застосування". Експертиза триває досі (2.5 місяця!)

Будь-який юрист скаже вам одне. Надворі кінець грудня. А суд дійшов до того, що сумнівається у справності алкостера. Висновок очевидний - справа затягується. Рівно через рік після інциденту терміни закінчаться й Шевчука вже не притягнути до відповідальності", - резюмував Сеньків.

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