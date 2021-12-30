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Металіст організує матч легенд

Сьогодні 19:42 138 0
Матч відбудеться у травні
Металіст організує матч легенд
#Металіст

Джерело - metalist.ua.

Металіст оголосив про проведення матчу легенд клубу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нинішній склад команди зіграє проти найкращих гравців, які виступали за харків'ян із 2008 по 2013 рік.

Поки що немає інформації, хто з того зіркового складу візьме участь. У тій команді грали Папа Гуйє, Марко Девіч, Жажа, Едмар, Олександр Рикун, Тайсон, Марлос, Клейтон Шав'єр, Хосе Соса та багато інших футболістів.

Матч заплановано на 28 травня 2022 року.

Нагадаємо, Металіст підпише аргентинського хавбека.

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