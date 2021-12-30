Маркевич назвав найкращих гравців збірної України у 2021 році

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич виокремив найкращих футболістів національної комнади у 2021 році.

Про це розповів сам український фахівець.

"Георгій Бущан, Ілля Забарний, відзначу й Андрія Ярмоленка. Хоча йому не вистачає ігрової практики на клубному рівні, але це не заважає йому бути справжнім лідером у збірній.

Хто розчарував? Я не можу стверджувати, що хтось відверто провалив відбірковий цикл, усі старалися, в одних це виходило краще, в інших – гірше", - сказав Маркевич.