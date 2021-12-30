Жан Беленюк - найкращий спортсмен України 2021 року за версією Чемпіона
29.12.2021 20:38 501
The Ring назвав найкращий бій 2021 року
Вчора 21:41 215
Колумбійський договорняк залишається в центрі уваги через нові обставини
Вчора 17:56 325
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."
Вчора 17:18 9413 1
WBO у січні може санкціонувати бій Ломаченко - Камбосос
Вчора 16:56 286
Сафіуллін: Місія міністра полягає у тому, щоб вирішувати проблеми у федераціях
Вчора 14:05 242
Тотовицький - гравець Колоса
Вчора 13:27 316
Григорчук - новий головний тренер Чорноморця
Вчора 12:48 705
Ломаченко висунув промоутеру ультиматум щодо наступного бою
Вчора 12:17 2747
Визначився наступний клуб Марлоса
Вчора 11:30 2831
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Маркевич назвав найкращих гравців збірної України у 2021 році

Вчора 23:41 249 0
Мирон Маркевич прокоментував гру футболістів збірнної України
Маркевич назвав найкращих гравців збірної України у 2021 році
Фото - УАФ
#Маркевич

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич виокремив найкращих футболістів національної комнади у 2021 році.

Про це розповів сам український фахівець.

"Георгій Бущан, Ілля Забарний, відзначу й Андрія Ярмоленка. Хоча йому не вистачає ігрової практики на клубному рівні, але це не заважає йому бути справжнім лідером у збірній.

Хто розчарував? Я не можу стверджувати, що хтось відверто провалив відбірковий цикл, усі старалися, в одних це виходило краще, в інших – гірше", - сказав Маркевич.

Нагадаємо, збірна України зберегла 25 місце у рейтингу ФІФА.

Коментарі ()