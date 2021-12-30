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Довбик: Влітку у моїй кар'єрі будуть зміни

Вчора 23:11 469 0
Артем Довбик прокоментував зміну клубу
Довбик: Влітку у моїй кар'єрі будуть зміни
Фото - gettyimages
#Довбик

Джерело - zbirna.com.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик очікує на зміни у своїй кар'єрі.

Про це розповів сам футболіст в інтерв'ю zbirna.com.

"Моя угода із дніпровським клубом розрахована ще на два роки. Але, як мені здається, найближчого літа в моїй кар'єрі будуть якісь зміни. У футболі вони можуть статися будь-якої миті, але поки що у мене саме такий настрій. У нас із командою є свої завдання та цілі, і мені хочеться їх досягти разом із хлопцями. Втім, повторюся, все може бути інакше.

У мене клаусула не прописано. Зараз зустрічаються такі відступні, що часом дивуєшся. Написати можна все, що завгодно, головне – відповідати цим цінникам. Але це вже робота експертів. Я, наприклад, рік тому коштував 300 чи 400 тисяч, а тепер, як мені сказали, вже п'ять мільйонів. Але у футболі все швидко змінюється, будь-якої миті може статися і зворотний стрибок, якщо ти хоч на один день розслабишся. Загалом на повідомлення ЗМІ я намагаюся не реагувати. Краще мовчки працювати", – сказав Довбик.

Нагадаємо, Довбик - найкращий футболіст УПЛ у 2021 році.

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