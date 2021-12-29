Довбик: Цього сезону хочется повернути Дніпру єврокубки

Дніпро-1 має шанси завоювати бронзові нагороди в цьому сезоні української Прем'єр-ліги.

Про це заявив нападник дніпрян Артем Довбик.

"Я приходив ще до Дніпра, а зараз це Дніпро-1. Поки що у моїй кар'єрі це команда номер один. Тут я відбувся як футболіст. Завжди буду вдячний цьому клубу та вболівальникам. Хочеться вже цього сезону завоювати бронзу, повернути місту єврокубки. У нас хороша турнірна ситуація, все у наших руках", - заявив нападник.