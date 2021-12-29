Жан Беленюк - найкращий спортсмен України 2021 року за версією Чемпіона
Сьогодні 20:38 206
В ООН занепокоєні зростанням ринку нелегальних ставок
Сьогодні 17:35 200
Ломаченко попросив уболівальників обрати йому наступного суперника
Сьогодні 17:22 1291
Стаховський: Тимощуку закрита дорога в Україну
Сьогодні 16:34 1948
Динамо може відправити 16 гравців у Динамо Бухарест
Сьогодні 15:55 861
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини
Сьогодні 13:15 6631 3
35 років тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч
Сьогодні 11:54 7348
Рикун: Не зрозуміло як тренер може бути експертом на телебаченні
Сьогодні 09:42 504
Шахтар готує трансфер бразильського вінгера Аякса
Сьогодні 08:26 983
Джима та Підручний фінішували восьмими у Різдвяній гонці
Вчора 20:43 1277
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Довбик: Цього сезону хочется повернути Дніпру єврокубки

Сьогодні 21:55 151 0
Нападник Дніпра-1 розповів про амбіції клубу в другій половині сезону
Довбик: Цього сезону хочется повернути Дніпру єврокубки
#Довбик, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Команда №1.

Дніпро-1 має шанси завоювати бронзові нагороди в цьому сезоні української Прем'єр-ліги.

Про це заявив нападник дніпрян Артем Довбик.

"Я приходив ще до Дніпра, а зараз це Дніпро-1. Поки що у моїй кар'єрі це команда номер один. Тут я відбувся як футболіст. Завжди буду вдячний цьому клубу та вболівальникам. Хочеться вже цього сезону завоювати бронзу, повернути місту єврокубки. У нас хороша турнірна ситуація, все у наших руках", - заявив нападник.

  АктуальноДовбик - найкращий футболіст УПЛ у 2021

"Коли переходив до Дніпра, це був один із топових клубів країни, і він нічим не відрізнявся від Динамо та Шахтаря. Тож я довго не думав. Ми якось вирішили, що треба їхати сюди", - сказав Довбик.

Нагадаємо, Маркевич назвав найкращого тренера УПЛ.

Коментарі ()