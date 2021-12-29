Довбик: Цього сезону хочется повернути Дніпру єврокубки

Джерело - Команда №1.
Дніпро-1 має шанси завоювати бронзові нагороди в цьому сезоні української Прем'єр-ліги.
Про це заявив нападник дніпрян Артем Довбик.
"Я приходив ще до Дніпра, а зараз це Дніпро-1. Поки що у моїй кар'єрі це команда номер один. Тут я відбувся як футболіст. Завжди буду вдячний цьому клубу та вболівальникам. Хочеться вже цього сезону завоювати бронзу, повернути місту єврокубки. У нас хороша турнірна ситуація, все у наших руках", - заявив нападник.
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"Коли переходив до Дніпра, це був один із топових клубів країни, і він нічим не відрізнявся від Динамо та Шахтаря. Тож я довго не думав. Ми якось вирішили, що треба їхати сюди", - сказав Довбик.
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