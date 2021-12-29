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Рангнік не продасть воротаря Манчестер Юнайтед Гендерсона у січні

Сьогодні 20:16 156 0
На думку тренера в команді має біти 3 голкіпера
Рангнік не продасть воротаря Манчестер Юнайтед Гендерсона у січні
#Гендерсон, #Манчестер Юнайтед, #Рангнік

Джерело - Manchester Evening News.

Воротар Дін Гендерсон, швидше за все, не покине Манчестер Юнайтед у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

24-річний голкіпер хотів би піти в оренду взимку, щоби отримувати регулярну ігрову практику.

Проте головний тренер МЮ Ральф Рангнік дав зрозуміти гравцю, що не відпустить його наступного місяця до іншої команди.

Німець вважає, що в Юнайтед має бути трійка воротарів, кожен з яких може вийти у стартовому складі.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед відхилив пропозицію Севільї щодо Марсьяля.

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