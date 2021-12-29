Джерело - Manchester Evening News.
Воротар Дін Гендерсон, швидше за все, не покине Манчестер Юнайтед у зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє Manchester Evening News.
24-річний голкіпер хотів би піти в оренду взимку, щоби отримувати регулярну ігрову практику.
Проте головний тренер МЮ Ральф Рангнік дав зрозуміти гравцю, що не відпустить його наступного місяця до іншої команди.
Німець вважає, що в Юнайтед має бути трійка воротарів, кожен з яких може вийти у стартовому складі.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед відхилив пропозицію Севільї щодо Марсьяля.