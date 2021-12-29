На думку тренера в команді має біти 3 голкіпера

Джерело - Manchester Evening News.

Воротар Дін Гендерсон, швидше за все, не покине Манчестер Юнайтед у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

24-річний голкіпер хотів би піти в оренду взимку, щоби отримувати регулярну ігрову практику.

Проте головний тренер МЮ Ральф Рангнік дав зрозуміти гравцю, що не відпустить його наступного місяця до іншої команди.

Німець вважає, що в Юнайтед має бути трійка воротарів, кожен з яких може вийти у стартовому складі.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед відхилив пропозицію Севільї щодо Марсьяля.