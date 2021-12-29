Довбик: Можу сміливо сказати, що Йовичевич - це мій тренер

Джерело - Команда №1.
Головний тренер Дніпра-1 Ігор Йовичевич згуртував команду на зимових зборах минулого року.
Про це заявив нападник дніпрян Артем Довбик.
"Можу сміливо сказати, що це мій тренер. Хоча спочатку ми довго придивлялися один до одного. Ви ж пам'ятаєте, що рік тому Дніпро-1 йшов зимувати на останньому місці. Але потім були збори в Туреччині, і там Ігор Йовичевич зумів згуртувати колектив, зарядити його своїми тактичними ідеями. Команда, як кажуть, притерлася - і все пішло добре", - заявив гравець.
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"Наш тренер легко спілкується з футболістами, це дуже важливий аспект. Він знає англійську, іспанську, але я був шокований, коли почув, як впевнено Йовічевіч говорить моєю рідною, українською мовою. Вміння донести до гравця свою ідею, відпрацювати її у тренуванні та перенести на поле – це запорука успіху наставника Дніпра-1", - сказав Довбик.
Нагадаємо, Довбик - найкращий футболіст УПЛ у 2021 році.