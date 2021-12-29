Довбик: Можу сміливо сказати, що Йовичевич - це мій тренер

Головний тренер Дніпра-1 Ігор Йовичевич згуртував команду на зимових зборах минулого року.

Про це заявив нападник дніпрян Артем Довбик.

"Можу сміливо сказати, що це мій тренер. Хоча спочатку ми довго придивлялися один до одного. Ви ж пам'ятаєте, що рік тому Дніпро-1 йшов зимувати на останньому місці. Але потім були збори в Туреччині, і там Ігор Йовичевич зумів згуртувати колектив, зарядити його своїми тактичними ідеями. Команда, як кажуть, притерлася - і все пішло добре", - заявив гравець.